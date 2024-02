Adema is geraakt door opmerkingen FDF-leider Van den Oever

Landbouwminister Piet Adema is geraakt door de opmerkingen die de voorman van Farmers Defence Force ondanks maakte over hem en een Kamerlid van NSC. De dreigende taal leidden tot zorgen bij zijn familie en kinderen, zegt de politicus aan tafel bij de talkshow Sophie & Jeroen.

FDF-voorman Mark van den Oever zei vorige week in een video over de boerenprotesten dat hij “zo’n spuughekel” had gekregen aan Adema en NSC-Kamerlid Harm Holman. “Die zullen in het centrum van de belangstelling komen te staan”, zei hij, terwijl op de achtergrond pellets en autobanden in de brand werden gestoken.

“Ik krijg ook telefoontjes in het weekend van mijn kinderen die zeggen: hoe gaat het eigenlijk bij jullie?”, zegt Adema hierover. Hij zegt zelf bewust te hebben gekozen voor een functie “waarin je in de wind staat”, maar zijn familie niet.

Partijleider Pieter Omtzigt van NSC sprak Caroline van der Plas dit weekend aan op haar reactie op de woorden die hij typeerde als verkapte dreigementen. Bij het praatprogramma Op1 wilde de BBB-voorvrouw niet ingaan op wat Van den Oever had gezegd en het alleen hebben over oplossingen voor problemen van de boeren. Dat vond Omtzigt te mager. “Daar neem je gewoon afstand van”, zei hij op het sociale medium X.

“Ik laat het maar voor haar rekening”, zegt Adema over de reactie van Van der Plas. Hij had overigens lovende woorden voor de oplossingen die Holman onlangs aandroeg voor boeren in een debat. “Ik heb mevrouw Van der Plas geen oplossingen horen geven”, zegt de landbouwminister.