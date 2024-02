Bij meerdere snelwegen boerenacties, A7 bij Purmerend dicht

Op de A7 bij Purmerend voeren boeren maandagavond opnieuw actie. De snelweg richting het noorden is afgesloten, bevestigt een woordvoerder van de politie berichtgeving door NH Nieuws. Ook bij de op -en afritten van de A12 bij Veenendaal voeren boeren actie, aldus een politiewoordvoerder. Volgens regionale media zijn er ook elders in het land boerenprotesten, zoals bij de A50 bij Apeldoorn, de A32 bij Steenwijk, de A28 bij Staphorst en de A1 bij Markelo.

Volgens een politiewoordvoerder staan op de A7 ongeveer 25 trekkers. Verkeer kan er via een tankstation nog wel langs. De politie is met de boeren in gesprek en daarnaast is er ook overleg met de gemeente en het Openbaar Ministerie om te kijken hoe ze de situatie gaan aanpakken.

Op foto’s die actiegroep Farmers Defence Force deelt op X is te zien dat bij de A12 bij Veenendaal brand is gesticht. Dit is volgens regionale media ook het geval bij de protesten bij de snelwegen bij Apeldoorn, Staphorst en Steenwijk. Volgens de Barneveldse Krant protesteren boeren ook op een provinciale weg in Stroe. Daar zou ook de Mobiele Eenheid aanwezig zijn.

Een woordvoerster van Rijkswaterstaat laat weten dat de A7 vooralsnog de enige snelweg is waar een rijbaan is gesloten. Bij de rest gaat het voornamelijk om de toe- en afritten. Volgens haar heeft het verkeer niet heel veel last van de acties.