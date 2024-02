Boeren blokkeren grensovergang van Maastricht naar Luik

De snelweg A2 van Maastricht naar Luik is maandag aan het einde van de ochtend afgesloten tussen de Limburgse plaats Oost-Maarland en de grens met België. Volgens ANWB Verkeersinformatie zijn daar boeren aan het demonstreren. In omgekeerde richting, van België naar Nederland, is de weg wel open.

De politie in Limburg heeft nog geen zicht op hoeveel boeren er rijden en met hoeveel trekkers ze er zijn. Ook Rijkswaterstaat Verkeersinformatie heeft die informatie niet. Wel zegt een woordvoerster dat een protest was aangekondigd van 12.00 tot 15.00 uur.

De afgelopen dagen voerden boeren op meerdere snelwegen en andere locaties in het land actie. De protesten op snelwegen begonnen donderdagavond rond middernacht, toen onder meer de A67 bij Eersel werd geblokkeerd door Belgische en Nederlandse boeren. Ook boden actievoerende agrariërs een manifest aan op een groot deel van de Nederlandse provinciehuizen. Ze zeggen zich zorgen te maken over de “stapeling van regels” waarmee ze te maken hebben, onder meer als gevolg van de Europese Green Deal.