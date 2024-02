Juridische stappen Klein na rapport-Van Rijn ‘niet aan de orde’

Frans Klein gaat nu geen juridische stappen ondernemen naar aanleiding van het rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. Dat is “nu niet aan de orde”, laten zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops weten. Voormalig NPO-directeur Klein zei eerder dat hij vindt dat er niet zorgvuldig is gehandeld in het onderzoek van de Commissie-Van Rijn.

Het rapport-Van Rijn werd donderdag gepresenteerd. De commissie concludeerde dat grensoverschrijdend gedrag bij de individuele publieke omroepen en bij de NPO breed speelt. Daarnaast zou er niet goed gereageerd zijn op signalen hierover.

Het onderzoek werd opgezet na meldingen over het programma De Wereld Draait Door (DWDD) en presentator Matthijs van Nieuwkerk. Klein was als voormalig omroepbaas van de VARA jarenlang verantwoordelijk voor DWDD. Klein vindt onder meer dat er niet voldoende aan hoor en wederhoor is gedaan.

Klein is inmiddels directeur bij Talpa. Dat heeft sinds de presentatie van het rapport nog niet gereageerd op diens positie daar. RTL deed dat maandag wel over hun nieuwe werknemer Matthijs van Nieuwkerk. De samenwerking wordt voorlopig uitgesteld.