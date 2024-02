Minister Bruins Slot overlegt in Irak over Gaza

De oorlog in de Gazastrook is een van de onderwerpen die demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) bespreekt tijdens een tweedaags bezoek aan de Iraakse hoofdstad Bagdad. Daar zijn Nederlandse militairen actief voor de NAVO-missie die de Iraakse veiligheidssector adviseert.

Bruins Slot arriveerde maandag en praat onder anderen met haar ambtgenoot Fuad Hussein en premier Mohammed Shia al-Sudani. De veiligheidssituatie in Irak staat dan ook op de agenda. In het land zijn pro-Iraanse milities actief die Amerikaanse militaire bases bestoken. De Amerikanen hebben al een paar keer vergeldingsbombardementen uitgevoerd in Irak. De spanningen zijn daardoor hoog opgelopen.

In en rond Bagdad verzorgen bijna 150 Nederlandse militairen van de Luchtmobiele Brigade de beveiliging van de NAVO-missie. Bruins Slot gaat langs bij de militairen. Twee weken geleden kregen ze ook al bezoek van minister Kajsa Ollongren (Defensie).

In mei stuurt Defensie nog drie transporthelikopters met zo’n 120 militairen. De Nederlandse luitenant-generaal Cas Schreurs leidt vanaf 1 mei de NAVO-missie.