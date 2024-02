OM wil tbs en 12 jaar cel voor verkrachting vrouw van 70

Tegen een 39-jarige man uit Zwolle is maandag twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Dave S. wordt verdacht van het verkrachten en een poging tot het doden van een 70-jarige vrouw in zijn woonplaats.

“Als een roofdier grijpt hij zijn prooi, legt zijn handen om haar keel en sleurt haar de bosjes in”, zei de officier van justitie in de rechtszaal in Zwolle. Het slachtoffer wordt op 2 april 2023 ’s ochtends tegen zeven uur in de bosjes gevonden. De 70-jarige vrouw is gewond, onderkoeld en slecht aanspreekbaar als ze door een voorbijganger wordt gevonden. In het ziekenhuis blijken twee van haar ribben gebroken. Ook blijkt daar dat ze seksueel is misbruikt. Hoewel ze bij de vondst haar spijkerbroek aan had, ontbrak haar onderbroek.

Als de politie beelden van bewakingscamera’s in de buurt bekijkt, herkent een agent Dave S. Bij een huiszoeking wordt bij hem op zolder de onderbroek van het slachtoffer gevonden.