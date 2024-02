Onderzoek explosie Rotterdam gaat nog wel even duren

Het onderzoek naar de omstandigheden rond de explosie en brand, vorige week maandag aan de Schammenkamp in Rotterdam waarbij drie doden vielen gaat nog wel even duren, zegt de politie. “Dat kan dagen zijn, maar kan ook nog weken gaan duren”, aldus een woordvoerder.

De politie houdt in het onderzoek zeker ook rekening met eventuele betrokkenheid van een van de dodelijke slachtoffers bij het mogelijke drugslab. Afgelopen weekeinde meldde de politie dat er tussen de brokstukken aanwijzingen zijn gevonden die duiden op de aanwezigheid van een drugslab.

Zaterdag is een 34-jarige Rotterdammer aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de productie van verdovende middelen op de Schammenkamp. Hij is ook de man die op eigen initiatief met anderen is gaan zoeken naar het lichaam van een van de drie vermisten. Ze wisten hun familielid te traceren en onder het puin vandaan te halen op het moment dat door instortingsgevaar het nog te gevaarlijk werd geacht voor hulpverleners om te gaan zoeken.

Afgelopen vrijdag hebben leden van de Forensische Opsporing de laatste fysieke bewijzen veiliggesteld op de plaats van de explosie. De plek is vrijgegeven. Maandag, na het bezoek van demissionair premier Mark Rutte, zijn werklieden verder gegaan met het verwijderen van het puin en het herstellen van de schade. Bij het appartementsgebouw pal tegenover de plaats van de explosie worden nieuwe ramen aangebracht.