Onveilige situaties door boerenacties, politie treedt op

De boerenprotesten zorgen in het oosten van het land voor onveilige situaties. De politie treedt maandagavond op meerdere plekken op na acties op en langs snelwegen. “Demonstreren is toegestaan binnen de grenzen van de wet, maar daar is hier geen sprake van. Er is brand gesticht, vuurwerk afgestoken en er rijden landbouwvoertuigen op de snelweg”, aldus de politie.

De politie zegt dat aan boeren die van plan waren actie te gaan voeren van tevoren duidelijk is aangeven wat de grenzen zijn. Toch zijn er strafbare feiten gepleegd, aldus de politie. “Onze inzet bestaat uit het verstoren van en (achteraf) handhaven op strafbare activiteiten. De politie neemt deze feiten serieus op. Het dumpen en in brand steken van afval is een gevaar voor de gezondheid en voor het milieu. Er ontstaan ook gevaarlijke situaties op de weg.”

De politie probeert waar mogelijk te voorkomen dat de openbare orde wordt verstoord en dat er strafbare feiten worden gepleegd. “Dit lukt niet altijd omdat onze inzet vanavond op veel locaties in Gelderland en Overijssel tegelijk werd verwacht.”

In Gelderland en Overijssel is volgens regionale media onder meer bij de A50 bij Apeldoorn, de A32 bij Steenwijk, de A28 bij Staphorst en de A1 bij Markelo actie gevoerd. Volgens Rijkswaterstaat is daarnaast ook de N36 tussen Hardenberg en Ommen in Overijssel in beide richtingen dicht door boerenprotesten. Op de A50 woedde enige tijd brand. Deze is inmiddels geblust, aldus een woordvoerder van de brandweer.