Politie vermoedt dat grote brand in Dordrecht is aangestoken

De politie vermoedt dat de brand die in de nacht van zondag op maandag woedde in een flatgebouw in Dordrecht, is aangestoken. Of er al iemand is aangehouden, is nog niet bekend.

In de Short Stay Facility (SSF) aan de Maarten Harpertsz Trompweg woedde een nacht eerder ook een brand op dezelfde verdieping, waarbij vermoedelijk ook sprake was van brandstichting. Of er een verband is tussen de branden kan een politiewoordvoerster niet zeggen.

Door de grote uitslaande brand zijn vier verdiepingen van het pand onbewoonbaar geraakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar hun woning. De SSF is een woontoren met 189 appartementen waar volgens burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht “kwetsbare mensen wonen”.