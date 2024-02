Rover waarschuwt voor minder aantrekkelijk ov in Amsterdam

Reizigersorganisatie Rover vreest dat het openbaar vervoer in Amsterdam een stuk minder aantrekkelijk wordt op basis van de nieuwe plannen van Vervoerregio Amsterdam. Momenteel is de organisatie in kaart aan het brengen hoe de dienstregeling van stadsvervoerder GVB er volgend jaar uit zal zien. Rover vindt de huidige plannen geen verbetering voor de reiziger in de hoofdstad.

De reizigersorganisatie is vooral niet blij dat de vervoerregio geen doorgaande tramlijnen van buiten de A10 naar het centrum voorbij de binnenring meer wil laten rijden. Ook zullen er minder trams via hun huidige route rijden in de binnenstad of in de oudere wijken. Rover verwacht dat 16.000 reizigers extra moeten overstappen als de plannen van de vervoerregio doorgaan.

“Er wordt vooral ingezet op lopen en fietsen, maar dat is niet een oplossing voor iedereen”, aldus Marinus de Jong, voorzitter van Rover-Amsterdam. “Nieuwbouwwijken buiten de A10 zijn geen reservaten met een hek eromheen. Deze mensen zullen ook naar het centrum gebracht moeten worden dicht bij de plek waar ze willen zijn om vervolgens te voet verder te gaan.”