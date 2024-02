Twee meldingen chemische lucht in periode voor explosie Rotterdam

De politie heeft voorafgaand aan de fatale explosie onder een wooncomplex aan de Schammenkamp in Rotterdam twee meldingen over een chemische lucht ontvangen, aldus een woordvoerster. Na controle door politie en brandweer is niks gevonden.

Beide meldingen waren op zondag 21 januari, in de ochtend en de avond. In beide gevallen is de brandweer ingeschakeld en zijn metingen verricht maar werd niks aangetroffen. Ook agenten hebben beide keren niks gevonden.

Bij de explosie op 29 januari zijn drie mensen om het leven gekomen. De oorzaak is mogelijk een drugslab. De politie heeft verschillende voorwerpen gevonden die te maken kunnen hebben met de fabricage van drugs.

Na de ontploffing is zaterdag een 34-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het maken van drugs aan de Schammenkamp. Dinsdag wordt beslist of hij langer in voorarrest moet blijven.

Bij de milieudienst voor het Rijnmondgebied, DCMR, waren geen meldingen van een chemische lucht binnengekomen. Ook bij de woningbouwcorporatie die huizen verhuurt in de buurt van het getroffen pand waren geen meldingen bekend.