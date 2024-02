Vier verdiepingen flat Dordrecht onbewoonbaar door brand

Door de grote uitslaande brand in de Short Stay Facility (SSF) in Dordrecht, zijn vier verdiepingen van het pand aan de Maarten Harpertsz Trompweg onbewoonbaar verklaard. Het gaat om de negende, tiende, elfde en twaalfde verdieping, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De brand brak maandagochtend rond 00.20 uur uit op de elfde verdieping en sloeg al gauw over naar de twaalfde verdieping. Ook de zijkant en het dak van het gebouw vlogen in brand. Bewoners van het pand werden met bussen naar het Van der Valk Hotel in Dordrecht gebracht. Een aantal bewoners werd nagekeken op rookinhalatie, maar niemand raakte gewond.

Een brandweerwoordvoerder meldde rond 03.00 uur dat het sein brand meester was gegeven. Het nablussen zou nog wel enkele uren duren. Om 05.00 uur meldde de veiligheidsregio dat de bewoners van woningen tot en met de achtste verdieping terug konden keren naar hun woning. Voor de bewoners van hogergelegen verdiepingen zijn onderin het pand veldbedden neergezet.

De Short Stay Facility in Dordrecht (SSF) is een woontoren met 189 appartementen waar volgens burgemeester Wouter Kolff “kwetsbare mensen wonen”. In datzelfde gebouw en op dezelfde etage woedde een nacht eerder ook een brand, die vermoedelijk was aangestoken.

Burgemeester Kolff kwam in de nacht van zondag op maandag naar het Van der Valk om de bewoners een hart onder de riem te steken. “Mijn gedachten zijn bij de onschuldige bewoners die dit gisteren en eerder ook al moesten meemaken”, schreef hij op X.

In september vorig jaar woedde er ook brand op de elfde verdieping van het gebouw. Toen werd een 28-jarige man uit Dordrecht aangehouden op verdenking van brandstichting.