De A50 blijft ter hoogte van Beekbergen de hele nacht dicht om een asbestbrand die er maandagavond woedde. De politie Gelderland meldt dat specialisten de asbest gaan ruimen.

Door een boerenprotest en een brand ging de A50 bij Apeldoorn rond 23.00 uur dicht. Even later werd de weg weer deels vrijgegeven. Even voor 00.30 uur meldde de politie dat de snelweg volledig dicht gaat.

Boeren protesteerden maandagavond op snelwegen door het hele land.