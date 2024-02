Agractie wil niet inhoudelijk ingaan op boerenacties van maandag

Boerenorganisatie Agractie wil niet inhoudelijk ingaan op de boerenacties die maandagavond op meerdere plekken waren in het land. “Het lijkt ons verstandig dat acties plaatsvinden binnen het demonstratierecht”, zegt Agractie-voorman Bart Kemp. Op de vraag of dat maandag het geval was, wil hij niet ingaan. De acties waren niet door Agractie georganiseerd en het is volgens de boerenorganisatie aan anderen om te bepalen of ze binnen de wet pasten.

Op meerdere plekken staken actievoerders hooibalen of afval in brand, wat leidde tot afgesloten rijstroken. In de buurt van een van de acties bij de A12 in Veenendaal gebeurde maandagavond een ongeluk met meerdere voertuigen. De politie onderzoekt of de boerenactie in de buurt een rol speelde.

Kemp zegt liever over de problemen en frustratie van boeren te praten dan over de manier waarop acties worden gevoerd. Hij zegt de frustraties van boeren te begrijpen en vindt het belangrijk dat er snel een nieuwe regeringscoalitie komt met “een minister die structureel zaken gaat oplossen”.

De protesterende boeren zeggen zich zorgen te maken over de “stapeling van regels” waarmee ze te maken hebben, onder meer als gevolg van de Europese Green Deal.