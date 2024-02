Boeren voeren woensdag actie bij gouvernement in Maastricht

Boeren voeren woensdagmiddag actie bij het gouvernement in Maastricht, laten de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) weten. Ze bieden landbouwgedeputeerde Jasper Kuntzelaers (PvdA) een pamflet aan. De organisaties willen “een krachtig signaal” afgeven.

“Daarom vragen we alle leden woensdag bij de overhandiging in Maastricht aanwezig te zijn, met of zonder trekker”, zegt voorzitter van de LLTB Thijs Rompelberg. Hoe veel van de ongeveer 2000 LLTB-leden en leden van de LAJK op de actie afkomen kan een woordvoerder van de organisatie nog niet zeggen.

De Limburgse boeren en tuinders “voelen zich machteloos en gemangeld tussen krachten waar ze geen vat op hebben”, aldus Rompelberg. Ze maken zich zorgen over hun eigen toekomst, maar ook over de voedselzekerheid. Overheidsbeleid “leidt tot enorme kostenstijgingen voor de burger, verkwanseling van onze agrarische kennis en kunde en uiteindelijk tot een kaalslag op het platteland”.

Vorige week boden boeren ook al petities aan bij meerdere provinciehuizen. Afgelopen dagen liepen boerenacties uit de hand. Actievoerders blokkeerden verschillende snelwegen met trekkers, waarbij afval en mogelijk asbest in brand werd gestoken. Op de acties kwam vanuit verschillende hoeken kritiek en er zijn inmiddels meerdere mensen aangehouden.

De Limburgse boeren benadrukken dat ze woensdag niet komen voor een protest. De band met het provinciehuis is volgens de organisaties goed. Een woordvoerster van de provincie bevestigt de komst van de boeren. “Ze worden verwelkomd met koffie en thee.”