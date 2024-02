Geen aanhoudingen en aangiftes na Limburgse boerenblokkades A2

Na de boerenblokkades maandag op de A2 op de grens tussen het Limburgse Eijsden en België, heeft de Nederlandse politie niemand aangehouden. Ook zijn er tot nu toe geen aangiftes binnengekomen, laat een politiewoordvoerder weten na berichtgeving van 1Limburg. Bij de woordvoerder zijn er ook “geen signalen waar we verder actie op ondernemen”.

Boeren zetten met landbouwvoertuigen maandag overdag urenlang de grensovergang in beide richtingen dicht. Op een snelweg lopen of een weg dichtzetten is in principe strafbaar, aldus de politiewoordvoerder, maar in dit geval waren de blokkades op Belgisch grondgebied. En dus zou handhaving op strafbare feiten voor rekening zijn voor de politie aan de andere kant van de grens.

Voor zover bekend bij de Limburgse woordvoerder zijn er ook over de grens geen aanhoudingen of aangiftes gedaan. De Belgische politie doet geen mededelingen over eventuele aanhoudingen. Volgens Belgische media werden de boeren maandag tijdens hun actie begeleid door de politie en waren er afspraken gemaakt over wanneer de actie gestopt zou worden.

In het geval van boerenacties of een andere demonstratie is het besluit aan de driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) om te zorgen voor een veilige situatie of om optredend te handelen, legt de Limburgse woordvoerder uit. Een deel van de A2 werd maandag uit voorzorg voor de boerenactie afgesloten door Rijkswaterstaat. Daardoor is het onduidelijk of er strafbare feiten zijn gepleegd door actievoerders.

Boeren protesteren in binnen- en buitenland tegen in hun ogen een “stapeling van regels” waarmee ze vanuit politiek Den Haag en de Europese Unie te maken hebben. Daardoor kunnen ze naar eigen zeggen onder andere mest amper meer kwijt. De snelwegblokkade in Limburg maandag was in samenspraak met actievoerders uit Wallonië en Vlaanderen.