In carnavalssteden vaak één bekersysteem na nieuwe regels

In steden die aankomend weekend volledig in het teken staan van carnaval, wordt vaak gewerkt met één bekersysteem door de hele stad nu er nieuwe regels zijn voor plastic wegwerpbekers. Carnavalsvierders in Tilburg, Breda en Maastricht betalen extra voor een herbruikbare beker, blijkt uit een rondgang van het ANP.

De steden zijn hierop overgegaan, omdat er sinds 1 juli 2023 nieuwe regels gelden voor wegwerpplastic. In Tilburg borduren kroegen voort op een systeem met harde bekers dat vorig jaar al in gang werd gezet, zegt Alex Boonmann, bestuurslid bij de lokale belangengroep Stichting Horeca Concentratiegebied Tilburg. Bezoekers betalen eenmalig 0,50 euro voor een herbruikbare beker. Als ze die aan het einde van de avond bij een bar inleveren, krijgen ze een muntje, dat ze de volgende dag weer kunnen gebruiken voor het halen van een drankje. Het systeem hebben de horecazaken volgens Boonmann gezamenlijk met de gemeente Tilburg opgezet. “Als het goed is, doen alle kroegen in Tilburg eraan mee”, zegt het bestuurslid.

Ook in Breda is een gezamenlijk bekersysteem tijdens carnaval. Carnavalsvierders betalen eenmalig 1 euro extra voor een drankje. “Zie dit als een bijdrage aan een duurzaam systeem”, zegt een woordvoerder van het Ondernemersfonds Breda. Zo’n zeventig horecazaken doen hier volgens de woordvoerder aan mee. De gebruikte zachte bekers worden uiteindelijk gerecycled. Ook maakte het Bredase trio De Rubberen Schuimboten het carnavalslied Bekers naar de bar. “We verzoeken kroegen om aan het einde van de avond dit nummer te draaien, zodat iedereen eraan herinnerd wordt dat ook de laatste beker weer naar de bar moet”, aldus het ondernemersfonds.

Maastrichtse feestgangers betalen 0,50 euro extra voor een beker. In de stad geldt één systeem, hebben brancheverenigingen, Maastrichtse horecaondernemers en de gemeente afgesproken. Ook hier wordt het bedrag gebruikt om de recycling te bekostigen, aldus de gemeente.

Niet overal maken steden gebruik van één bekersysteem tijdens carnaval. Zo lukte het de Eindhovense horeca niet om tot een gezamenlijke oplossing te komen, waardoor de meer dan vijftig cafés in kroegstraat Stratumseind allemaal een eigen beleid kiezen, meldt RTL Nieuws. In Bergen op Zoom houden horecaondernemers het voorlopig bij het wegwerpplastic, schrijft BN DeStem.