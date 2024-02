Kamer wil maatregelen tegen stijgende prijzen dierenartsen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet maatregelen neemt om prijsstijgingen bij dierenartsen tegen te gaan. Drie moties die daarom vragen, kregen dinsdag een meerderheid.

De eerste motie vraagt om ingrijpen tegen “massale overnames” van dierenartsenpraktijken door private-equitybedrijven. Dat zorgt voor onbetaalbare behandelingen, zei indiener Dion Graus (PVV) vorige week in een debat. Een soortgelijk voorstel van SP-Kamerlid Sandra Beckerman verzoekt het kabinet om maatregelen of wetgeving over te nemen die in het buitenland al effectief zijn gebleken.

Graus kreeg ook een meerderheid achter zijn voorstel om de mogelijkheid van prijsplafonds te onderzoeken bij “medisch noodzakelijke behandelingen door dierenartsen”.

Demissionair landbouwminister Piet Adema erkende vorige week in een reactie op Kamervragen dat er “signalen” zijn dat de prijzen bij dierenartsen zijn gestegen. Maar daar laat hij nog wel een onderzoek naar uitvoeren, dat naar verwachting halverwege dit jaar de eerste resultaten oplevert.