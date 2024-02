Kamermeerderheid wil bio-industrie ‘uitfaseren’

De Tweede Kamer wil de bio-industrie “op zo kort mogelijke termijn uitfaseren”. Een motie van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot die de regering daartoe oproept, is dinsdag aangenomen. De bio-industrie is erop gericht “maximaal te produceren” en heeft daarbij “amper oog voor dierenwelzijn”, vindt de Kamer.

Hoe snel die uitfasering precies moet gebeuren, kan De Groot niet zeggen. “Je kunt de bio-industrie morgen verbieden, of je kunt ervoor zorgen dat elke nieuwe stal netjes is voor dieren. De verschillende opties moet de minister in kaart brengen.”

Soortgelijke oproepen van Dion Graus (PVV) in 2015 en van Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) in 2016 kregen destijds bij lange na geen meerderheid. Demissionair landbouwminister Piet Adema had de Kamer aanbevolen ook deze keer tegen te stemmen. De Groot: “Het besef is doorgedrongen dat het niet meer van deze tijd is om massaal dieren te houden, te slachten en te kwellen.”

“Boeren doen niks verkeerd”, benadrukt De Groot. “Zij houden zich aan de wet. Wat wij hier te doen hebben, is zorgen dat de wet diervriendelijker wordt.”

De PVV stemde voor de motie in tegenstelling tot VVD, NSC en BBB. Die partijen onderhandelen op dit moment over een mogelijke coalitie. In het landbouwdebat van vorige week kwam het ook tot onderlinge botsingen. “Gezonde bedrijven worden kapotgemaakt”, zei BBB-leider Caroline van der Plas, terwijl Harm Holman (NSC) dat “nogal grote woorden” vond.