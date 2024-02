Meerderheid senaat ziet nog weinig in nieuwe regeling zonnestroom

Klimaatminister Rob Jetten moet de senaatsfractie van GroenLinks-PvdA overtuigen dat het ook zonder de huidige subsidie aantrekkelijk genoeg blijft om te investeren in zonnepanelen. Het lijkt de enige manier om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen voor zijn voorstel om de zogeheten salderingsregeling af te bouwen.

Makkelijk zal het niet worden, want senator Ferd Crone van de linkse combinatie laat in een debat in de senaat weinig heel van het wetsvoorstel. Hij wijst erop dat de investeringen in zonnepanelen nu al zijn ingezakt door onzekerheid over de terugverdientijd. “Dat kunnen we niet hebben.”

De beoogde nieuwe regeling laat volgens Crone te veel over aan de grillen van een “oligopolie” van drie grote energiemaatschappijen. Hij vreest dat die te veel vrijheid krijgen om te bepalen wat bezitters van zonnepanelen op zonnige dagen krijgen voor hun teruggeleverde stroom. “Als ik een energiebedrijf zou zijn, dan zou ik het wel weten, ik zou op nul gaan zitten.”

Op steun van BBB, de grootste partij in de senaat, hoeft Jetten niet te rekenen. Senator Tekke Panman vindt het “niet het juiste moment” voor afbouw van de huidige regeling, net nu zonnepanelen ook haalbaar zijn voor mensen met een kleinere beurs. Ook de SP en de Partij voor de Dieren zullen tegenstemmen, viel op te maken uit de bijdragen van de senatoren Bastiaan van Apeldoorn en Ingrid Visseren.

In de huidige regeling mogen klanten de opgewekte stroom die zij niet zelf gebruiken, wegstrepen tegen stroom die zij op andere momenten afnemen. Omdat stroom doorgaans veel goedkoper is als het aanbod van zonne-energie groot is, pakt dit ongunstig uit voor energiebedrijven. Die wentelen de kosten die zij daardoor moeten maken af op mensen zonder zonnepanelen.

Jetten meent dat de minimale terugleververgoeding in de wet voldoende bescherming biedt. Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren veel goedkoper en efficiënter geworden, waardoor mensen hun investering ook met de nieuwe regeling in zo’n zeven jaar kunnen terugverdienen. Dat maakt de salderingsregeling overbodig, vindt het demissionaire kabinet.

Crone vindt dat “te optimistisch”. Hij wijst onder meer op de gestegen rente en op de elektriciteitsprijzen die weer fors zijn gedaald na de scherpe piek die volgde op de Russische inval in Oekraïne. Hij denkt dat de terugverdientijd naar “misschien wel vijftien jaar” gaat. “Ik kan mijn achterban niet geruststellen, huurders noch kopers.”