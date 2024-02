Omtzigt had eerder financiële info van Plasterk willen hebben

NSC-leider Pieter Omtzigt had eerder financiële informatie van informateur Ronald Plasterk willen krijgen, zei hij in de talkshow Humberto. Het gaat om 21 brieven waarin ministeries dieper ingaan op hun financiële situatie. “Ik heb die informatie nodig”, aldus Omtzigt.

De brieven werden tussen 23 en 31 januari naar de informateur gestuurd. Omtzigt zegt pas maandag op de hoogte te zijn gesteld van de stukken. Dat is volgens hem veel te laat. Financiën zijn cruciaal in de formatie, benadrukte de NSC-leider in het praatprogramma.

Omtzigt heeft dinsdagmorgen zijn bezwaren aan Plasterk toegelicht. Hij heeft de informateur later op de dag via de app laten weten te stoppen met de gesprekken. Uit de documenten blijkt volgens Omtzigt dat de schatkist er veel slechter voor staat dan gedacht. “Er kan veel minder dan gehoopt.”

De sfeer tijdens de coalitieonderhandelingen was niet altijd “geweldig”, verklaarde Omtzigt. Hij zegt zich ook gestoord te hebben aan het feit dat een vertrouwelijk gesprek tussen de leiders van de PVV, VVD, NSC en BBB maandag op het ministerie van Justitie is gelekt aan de Telegraaf.