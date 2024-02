Opritten A1 bij Oldenzaal en Hengelo weer open na boerenprotest

De op- en afritten van de snelweg A1 bij Oldenzaal en Hengelo zijn weer open, melden Rijkswaterstaat en de ANWB. Dinsdagochtend lieten protesterende boeren daar afval achter. Hulpdiensten waren uren bezig met opruimen en schoonmaken.

Elders in het land is het opruimen nog niet achter de rug. Op een kaart van Rijkswaterstaat is te zien dat de afrit van de N18 van Varsseveld naar Enschede dicht is bij Neede om opruimwerkzaamheden. Hetzelfde geldt voor de oprit bij Foxhol op de A7 van de Duitse grens naar Groningen.