Passages over directie NOS aangepast in rapport-Van Rijn

Passages over de directie van de NOS in het rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de NPO en de individuele publieke omroepen zijn aangepast. De stukken zijn in de nieuwe versie anders of zelfs geschrapt ten opzichte van de conceptversie, meldt RTL Nieuws. De conceptversie is ook in handen van het ANP.

In de conceptversie van het rapport wordt gesproken over “falend leiderschap” en “weinig verantwoordelijkheid”. In de definitieve versie is daar “tekortschietend leiderschap” en “onvoldoende verantwoordelijkheid” van gemaakt.

Daarnaast is de alinea over de reactie van de NOS-directie aangepast. In de conceptversie is te lezen dat de directie de situatie bij NOS Sport “herkende”, in de uiteindelijke versie is dat aangepast naar “in grote lijnen herkennen”. Dat de directie “verrast en geschrokken” is, is helemaal verwijderd. Ook dat de directie “altijd open heeft gestaan voor de ervaring van medewerkers” staat niet meer in het rapport.

Een woordvoerder van de Commissie-Van Rijn, die het onderzoek deed, laat desgevraagd weten dat de directies van alle expliciet genoemde organisaties (WNL, NOS, NTR, BNNVARA, NPO) en personen (Matthijs van Nieuwkerk, Frans Klein) om hun reacties zijn gevraagd. De volgorde van de procedure was eerst een gesprek, dan inzage, waarna binnen vijf werkdagen de formele reactie kenbaar moest worden gemaakt aan de commissie. De aanpassingen van de NOS zijn echter “per abuis” niet doorgevoerd.

“Voor wat betreft de term falend leiderschap: deze is op initiatief van de commissie vervangen door tekortschietend leiderschap, aangezien dit cijfer bijna niet afwijkt van het gemiddelde”, aldus de woordvoerder. De NOS laat weten gebruik te hebben gemaakt van de inzage en het verzoeken om aanpassingen. Het was daarna aan de commissie of die aanpassingen ook daadwerkelijk werden doorgevoerd.

Het rapport-Van Rijn werd donderdag gepresenteerd. De commissie concludeerde dat grensoverschrijdend gedrag breed speelt bij de publieke omroep en dat niet goed is gereageerd op de signalen hierover.