Plasterk verbaasd over besluit NSC, spreekt van ‘warrig verhaal’

Informateur Ronald Plasterk zegt “een beetje verbaasd” te zijn over het vertrek van NSC uit de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Hij spreekt van “een warrig verhaal” van de partij van Pieter Omtzigt, en spreekt tegen dat cruciale informatie over de huidige financiële situatie van het land pas op het laatste moment is gedeeld.

Plasterk zegt het nieuws over het vertrek van NSC “via een appje” te hebben vernomen, en verbaast zich er ook over dat NSC er verder “via de media” over communiceert. Hij heeft de leiders van alle vier de onderhandelende partijen, dus ook Omtzigt, uitgenodigd om woensdagavond te komen praten over de ontstane situatie.