Politiebonden noemen boerenacties complete waanzin

Politiebonden noemen de boerenacties van de afgelopen dagen “complete waanzin” en willen van de minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz “rugdekking”. Dat laten de vier politiebonden weten, na berichtgeving in het AD. “Zorg in de lokale driehoek voor eenduidig optreden bij misdrijven en overtredingen, zorg voor voldoende capaciteit bij zowel politie als OM om te kunnen optreden”, stellen de bonden in een verklaring.

De vier landelijke bonden, de Nederlandse Politiebond, de ACP, ANVP en Equipe, zeggen dat demonstreren een “goed recht” is, maar “het in gevaar brengen van burgers en politiemensen is niet goed te praten. Politiemensen horen veilig hun werk te kunnen doen, dit gaat alle grenzen te buiten”.

De minister heeft volgens de bonden “de taak om politieke onrust weg te nemen. Want enkel de politiek kan deze polarisatie en de onrust in de samenleving tegengaan.”