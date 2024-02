PVV haalt uit naar wapenhulp aan Oekraïne, brengt land in gevaar

PVV-Tweede Kamerlid Joeri Pool heeft uitgehaald naar de Nederlandse militaire steun aan Oekraïne. Daardoor is de krijgsmacht verzwakt, zei hij in een debat over de begroting van Defensie. “Deze bestuurders spelen Russisch roulette met onze nationale veiligheid.”

De steun heeft volgens het kabinet een langdurig negatief effect op de inzetbaarheid van de krijgsmacht, aldus Pool. “Dus als in reactie op de voortdurende provocaties van de Nederlandse regering aan de Russische Federatie er onverwachts een aanval komt, dan zitten wij gigantisch in de problemen.” De generaals “staren zich blind op het gevaar uit Rusland”, zei het Kamerlid.

De militaire top zegt dat de Nederlandse leveranties aan Oekraïne verantwoord zijn. In het begin werd veel materieel van Defensie zelf naar Oekraïne gestuurd, maar tegenwoordig wordt vooral direct bij fabrikanten gekocht voor Oekraïne.

De PVV is al vanaf het begin tegen militaire en financiële steun voor Oekraïne. Daarin staat de partij vrijwel alleen. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil de hulp voortzetten voor langere tijd. Dat geldt ook voor VVD, NSC en BBB waar de PVV mee onderhandelt over de vorming van een kabinet.

Pool haalde ook uit naar de militaire samenwerking met Duitsland. Vorig jaar ging het laatste gevechtsbataljon van de Koninklijke Landmacht op in de Duitse landstrijdkrachten. “Een absolute schande”, noemt de PVV’er dat. Defensie stuurt al vele jaren aan op verregaande samenwerking met andere landen. Dat is onder meer effectiever en goedkoper. Ook voor die internationale samenwerking is brede steun in de Kamer.