Rode Kruis hielp 14 miljoen mensen na aardbevingen Turkije en Syrië

Het Rode Kruis heeft na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië vorig jaar in de landen hulp geboden aan 14 miljoen mensen. Deze hulp bestond onder meer uit het verstrekken van voedsel, zorg, water en financiële steun. Meer dan 50.000 mensen kwamen om het leven door de ramp in februari vorig jaar.

In Syrië bood het Rode Kruis hulp aan 3,5 miljoen mensen, bijvoorbeeld door water en eten uit te delen maar ook door medische zorg te verlenen. Desondanks spreekt de organisatie van weinig positieve ontwikkelingen. “We zien een zich voortslepende en almaar opstapelende humanitaire crisis, een ramp-op-ramp”, aldus de organisatie. “Er is een grote schaarste waardoor prijzen door het dak gaan en het land kampt met sancties en de naweeën van jarenlang conflict en grote verwoestingen van woonwijken en essentiële infrastructuur.” In het land leeft 70 procent van de mensen op of onder de armoedegrens. “Ook voor onze eigen mensen geldt dat zij doorgaans onderdeel zijn van die situatie.”

Volgens de organisatie bieden 15.000 vrijwilligers en werknemers van de Syrische Rode Halve Maan, onderdeel van het internationale Rode Kruis, hulp in het land.

In Turkije is het een “lange weg” om de situatie te normaliseren, aldus de organisatie. 10,5 miljoen mensen ontvingen daar hulp. Mensen wonen nog veelal in tijdelijke onderkomens. Zo heeft de organisatie het land voorzien van 2880 zogenoemde cabins. Daarin kunnen mensen zelfstandig wonen. Ook zijn vele tienduizenden tenten uitgedeeld. De organisatie deelde daarnaast in de getroffen gebieden 426 miljoen maaltijden en 11,5 miljoen hulpgoederen uit, waaronder keukengerei, dekens, tandenborstels, zeep en kleding. Er werken in het land 76.000 vrijwilligers en bijna 2500 medewerkers van de Turkse Rode Halve Maan.

Giro555 maakte maandag bekend dat 128 miljoen euro binnenkwam voor slachtoffers van de zware aardbevingen. Daarmee was de actie de op twee na grootste Giro555-actie ooit. Giro555 is een samenwerking van verschillende hulporganisaties, waaronder het Rode Kruis.