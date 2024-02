Rotterdamse verdachte in terreuronderzoek ontkent beschuldiging

De 56-jarige Rotterdammer Nazih R. die verdachte is in een Deens en Duits terreuronderzoek, ontkent de beschuldiging dat hij lid zou zijn van Hamas. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een zitting bij de Internationale Rechtshulpkamer in de rechtbank in Amsterdam. De rechtbank beslist over zijn overlevering aan Duitsland. R. verzet zich tegen de overlevering.

R. is op donderdag 14 december op verzoek van Duitsland aangehouden in Rotterdam-Zuid. In Duitsland en Denemarken loopt een gezamenlijk onderzoek tegen R. De man zou al jaren lid zijn van Hamas, volgens de Duitse aanklager.

Naast R. werden ook nog drie mannen opgepakt door de politie in Berlijn, die ook nauwe banden zouden hebben met de militaire tak van Hamas. De Deense politie hield eveneens mensen aan op verdenking van het maken van terreurplannen.

De Duitse justitie denkt dat verdachten hielpen bij het aanleggen van een wapenvoorraad in Berlijn waarmee een aanslag gepleegd kon worden op Joodse instellingen in Europa. R. zou met hulp van twee medeverdachten in oktober meerdere pogingen gedaan hebben om die wapens te vinden.

De raadsvrouw spreekt van “zeer ernstige beschuldigingen”, die haar cliënt al twee maanden in de greep houden en die vergaande impact hebben op haar cliënt en zijn familie. Ze zegt dat het vermeende wapendepot nooit is gelokaliseerd.