Spoedoverleg over uit de hand gelopen boerenprotesten uitgesteld

Het overleg over de boerenprotesten tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het Openbaar Ministerie is verplaatst naar woensdagochtend. Dat meldde een woordvoerder van het departement nadat bekend was geworden dat NSC zich voorlopig terugtrekt uit de formatiegesprekken met PVV, VVD en BBB.

Aanvankelijk zou het spoedoverleg, waartoe demissionair Justitieminister Dilan Yeşilgöz eerder dinsdag had opgeroepen na de uit de hand gelopen boerenprotesten, dinsdagavond plaatsvinden. Yeşilgöz onderhandelt als VVD-leider ook over een nieuw kabinet.

NSC-leider Pieter Omtzigt heeft aan de leden van zijn partij laten weten dat hij zich vooralsnog terugtrekt uit die onderhandelingen. Volgens Omtzigt is de aanleiding daarvoor de tegenvallende financiële situatie van de overheid.