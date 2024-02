Voorzitter rechtbank: opnieuw vertraging Marengo reëel scenario

Dat het omvangrijke liquidatieproces Marengo opnieuw vertraging oploopt, is een “reëel scenario”. Dat zei de voorzitter van de rechtbank dinsdag tijdens een ingelaste extra zitting. Waarschijnlijk zal er pas later deze week meer duidelijkheid komen.

De uitspraak staat vooralsnog gepland op 27 februari, maar nadat het Openbaar Ministerie recent nieuwe informatie aan het dossier heeft toegevoegd, is het nog niet duidelijk of dat gaat lukken. Verschillende advocaten hebben aangegeven dat ze meer onderzoek wensen. De rechtbank zal daar nog over moeten beslissen en gaf aan dat “zo snel mogelijk” te doen.

Het OM deelde onder meer informatie over de inhoud van drie PGP-telefoons, waarvan de opgeslagen informatie recent (nader) is ontsleuteld, en ook nieuwe informatie over de moord op misdaadblogger en ex-crimineel Martin Kok. Deze informatie zou de rol van een van de verdachten in Marengo kleiner kunnen maken. Tegen deze verdachte is een levenslange gevangenisstraf geëist, zijn advocaat wil daarom dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de rol van zijn client.

Volgende week, op 14 februari, staat ook nog een zitting gepland, waarbij verschillende verdachten nog de mogelijkheid krijgen om het laatste woord te voeren. Deze blijft staan, liet de voorzitter weten, maar de invulling kan nog aangepast worden.

De uitspraak is al eens eerder uitgesteld, aanvankelijk stond deze op 20 oktober gepland. De strafzaak rond hoofdverdachte Ridouan Taghi duurt inmiddels al zes jaar. Tegen Taghi en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties en pogingen daartoe.