VVD-Kamerlid Daan de Kort voorzitter van enquêtecommissie corona

Het VVD-Kamerlid Daan de Kort is gekozen tot voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die gaat onderzoeken hoe de coronacrisis is aangepakt. Anita Pijpelink van GroenLinks-PvdA is tijdens de eerste vergadering van de commissie aangewezen als ondervoorzitter.

De commissie bestaat verder uit Peter Smitskam (PVV), Rosanne Hertzberger (NSC), Claudia van Zanten (BBB) en Pepijn van Houwelingen (FVD).

De eerste klus van de commissie is om vast te stellen wat ze precies gaat onderzoeken. De leden zullen bespreken of een onderzoekvoorstel dat vorig jaar is opgesteld eventueel nog moet worden aangepast.