46 terabyte informatie in beslag genomen bij ‘lekkende NCTV’er’

Bij de medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die verdacht wordt van het lekken van staatsgeheime informatie aan Marokkaanse inlichtingendiensten, is 46 terabyte aan informatie in beslag genomen. “Dat komt overeen met 11,5 miljard A4’tjes”, verduidelijkte de officier van justitie woensdag tijdens de eerste openbare zitting in deze zaak in de beveiligde rechtbank in Rotterdam.

Het onderzoek naar al die documenten gaat nog veel tijd in beslag nemen, zei de officier. Dat het om honderden documenten met de kwalificatie staatsgeheim gaat, is volgens hem al duidelijk. “De veiligheid van de Nederlandse staat is in het geding geweest.”

De 64-jarige Ab el M. uit Rotterdam werkte jarenlang voor de NCTV, in verschillende functies. Oktober vorig jaar begon het Openbaar Ministerie een onderzoek na een ambtsbericht van de AIVD dat hij staatsgeheime informatie zou hebben geprint. Kort daarop werd hij samen met een collega opgepakt.

El M. zou de geheime informatie volgens het OM op kantoor in Den Haag hebben geprint, thuis ingescand en vervolgens zou hij op het vliegtuig naar Marokko zijn gestapt om de informatie daar over te dragen aan zijn contacten bij de inlichtingdienst daar. Toen hij mei vorig jaar een andere functie kreeg, en niet meer de autorisatie had om te printen, zou hij een collega hebben gevraagd. Deze vrouw is ook verdachte in het onderzoek, maar zij zit niet meer in voorarrest. El M. zit nog wel vast en blijft dat ook tot in ieder geval de volgende zitting in mei.

De advocaat van El M. noemde het “onbegrijpelijk” dat de zitting in het openbaar plaatsvond “gezien zijn functie”. “Mijn cliënt wordt geframed en de redenen zijn ons vooralsnog onduidelijk.” El M. heeft tot nu toe gezwegen. Hij heeft wel de behoefte om inhoudelijk te reageren, zei zijn advocaat Bart Nooitgedagt, “maar hij heeft een geheimhoudingsplicht waar hij eerst van ontheven zou moeten worden”.