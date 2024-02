Aangehouden bestuurder aanrijding Epe vrij, maar blijft verdachte

De 23-jarige man die zondagavond werd aangehouden in verband met een fatale aanrijding in het Gelderse Epe is vrijgelaten. Wel blijft hij verdacht van betrokkenheid in de zaak, meldt de politie, die op zoek is naar een bepaalde getuige. Bij het ongeluk kwam zaterdagavond een 14-jarig meisje om het leven. Na het ongeluk was de bestuurder doorgereden.

“Nader onderzoek moet uitsluitsel geven wat er op de plek van het ongeval precies gebeurd is en of de man het ongeval heeft veroorzaakt. De politie is nog op zoek naar een specifieke getuige”, meldt de politie in een verklaring.

Degene die specifiek gezocht wordt, is de bestuurder van een witte Renault Clio. Die reed zaterdagavond iets voor middernacht over de Heerderweg en kwam uit de richting van Heerde. Nadat de bestuurder de plek waar later het ongeval zou plaatsvinden had gepasseerd, reed deze de Paasvuurweg in.

Het ongeluk gebeurde op de Heerderweg. Het meisje werd aangereden door een auto terwijl ze daar fietste samen met een jongen.

Over de vrijgelaten man stelt de politie nog dat bekeken wordt of hem een strafrechtelijk verwijt gemaakt kan worden. En zo ja, van welk strafbaar feit er sprake is. Het onderzoek zal enige tijd in beslag nemen, aldus de politie. Die vindt dat er nu geen redenen zijn om de man tijdens het onderzoek vast te laten zitten. Nadat de politie het dossier heeft opgemaakt, beslist een officier van justitie over eventuele verdere vervolging.