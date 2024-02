AVROTROS en NPO herdenken Jan van Veen in rouwadvertentie

AVROTROS en de NPO hebben de overleden Candlelight-presentator Jan van Veen herdacht in een rouwadvertentie. “Verdrietig nemen we afscheid van Jan van Veen”, schrijven de (oud-)collega’s van de dj in een bericht in het AD en de Volkskrant.

“Jan was een aimabele, bevlogen en fijne man om mee samen te werken. Een echte vakman, die decennialang veel heeft betekend voor de AVRO en de Nederlandse luisteraar”, luidt het bericht. “We herdenken Jan in diepe dankbaarheid en zullen hem nooit vergeten. We wensen zijn familie, vrienden en allen die hem dierbaar waren veel kracht toe.”

Van Veen overleed zondag op 79-jarige leeftijd na een kort ziekbed. De dj is vooral bekend van het programma Candlelight waarin hij liefdesgedichten voorlas. Die show was te horen bij achtereenvolgens Radio Veronica, de AVRO en vanaf 1991 bij Sky Radio. Hier stopte het programma in 2003. Desondanks bleef Van Veen gedichten ontvangen en daarom begon hij enkele jaren later het onlinestation Candlelight Radio. De zender blijft na de dood van de presentator bestaan.