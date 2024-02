Crisisnoodopvang in Nijmegen blijft nog langer open

De crisisnoodopvang voor 1200 asielzoekers op sportpark Winkelsteeg in Nijmegen blijft langer open. De noodopvang moest eigenlijk op 1 maart sluiten, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft Nijmegen laten weten dat het niet lukt om alle bewoners voor die datum naar een andere locatie te verhuizen. Er verblijven nu nog ruim 1100 mensen in de paviljoens op sportpark Winkelsteeg, aldus de gemeente, die de gemeenteraad en omwonenden woensdag op de hoogte heeft gesteld van de verlenging van de opvang.

De noodopvang in Nijmegen is één van de grootste opvanglocaties in het land en ging vorig jaar in april open. In het najaar werd de opvang al met vier maanden verlengd. Het COA denkt nu tot 1 mei nodig te hebben om alle bewoners elders onder te brengen, maar Nijmegen vindt dat te lang duren. Op het terrein is woningbouw gepland en in het voorjaar moeten de werkzaamheden daarvoor beginnen, aldus de gemeente.

Wanneer het COA het terrein nu gaat opleveren is nog niet bekend. Nijmegen dringt aan op een snel vertrek, maar heeft er begrip voor dat het COA “volledig afhankelijk is van de medewerking van andere gemeenten in het land voor het realiseren van voldoende opvangplaatsen en huurwoningen”, aldus burgemeester Hubert Bruls in een brief aan de raad.

Op de Winkelsteeg verblijven nu volgens de gemeente grotendeels asielzoekers die in de procedure zitten en 96 kinderen. Ook verblijven er 172 statushouders, vluchtelingen die al weten dat ze in Nederland mogen blijven. Van die 172 mensen moeten er 37 worden ondergebracht in een huurwoning in de regio Rijk van Nijmegen. Sinds eind januari geldt een instroomstop voor de locatie.

De gemeente Veendam (Groningen) laat woensdag weten dat er tijdelijke noodopvang voor honderd asielzoekers komt in het gebouw van een voormalige autodealer. Het gaat om opvang voor een jaar. Het COA is naar verwachting tot medio april bezig met de verbouwingen om het pand geschikt te maken voor opvang.

Blaricum (Noord-Holland) meldde dinsdagavond dat 250 statushouders tijdelijk zullen worden opgevangen in het voormalig ziekenhuis Tergooi. De gemeente heeft met het COA afgesproken dat de noodopvang over uiterlijk 2,5 jaar eindigt. Naar verwachting zullen de eerste statushouders vanaf maart in het oude ziekenhuis terechtkunnen.