Defensie gaat kijken of EU-burgers in leger kunnen gaan dienen

Defensie gaat onderzoeken of EU-burgers die in Nederland wonen maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben, ook in het leger kunnen gaan dienen. Dat zei demissionair staatssecretaris Christophe van der Maat tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie.

Het was een verzoek van Anne-Marijke Podt (D66). Ze wees erop dat al in meer EU-landen deze mogelijkheid bestaat. De Duitse regering kondigde volgens haar onlangs ook aan hier voorstander van te zijn. Het is volgens Podt een goede manier om te helpen het tekort aan mensen bij Defensie weg te werken.

“Defensie staat open voor dit idee”, zei de staatssecretaris. “Alle beetjes helpen.” Hij gaat in beeld brengen wat er voor nodig is om burgers uit andere EU-landen in de krijgsmacht op te nemen. Om het mogelijk te maken is wel een wetswijziging nodig. Dat kost altijd veel tijd.

Van der Maat hoopt de Kamer het onderzoek nog voor Kerstmis toe te sturen. Hij waarschuwde wel dat hij prioriteiten zal moeten gaan stellen. Andere voorstellen waarmee Defensie meer personeel kan trekken, zullen dan ook voorrang krijgen, maakte hij duidelijk aan Podt.

De krijgsmacht heeft duizenden vacatures, terwijl de organisatie de komende jaren moet groeien. Met onder meer een vrijwillig dienjaar hoopt Defensie het aantal openstaande functies drastisch te verminderen. Ook gaat het meer inzetten op reservisten en samenwerking met het bedrijfsleven.

Tijdens het debat leek er weinig weerstand tegen het plan. Alleen Joeri Pool (PVV) gaf aan niks te zien in het voorstel. Hij noemde het een “idioot idee”.