FDF en leiders boerenprotesten: tot zeker 15 februari geen acties

Tot zeker 15 februari gaan boeren in Nederland niet meer de wegen op om te protesteren, schrijven Farmers Defence Force en de leiders van de zogeheten trekkergroepen in een gezamenlijke verklaring. Demissionair landbouwminister Piet Adema overlegt woensdagochtend met een delegatie boerenbelangenbehartigers, staat in de verklaring. “We zullen dit overleg respecteren en de onderhandelende partijen wat tijd gunnen.”

FDF en de leiders van de demonstrerende trekkergroepen benadrukken dat als er geen resultaat volgt uit de overleggen, Nederland een “nieuwe golf van spontane protesten” kan verwachten. “De woede en razernij van de strijders over het sloopbeleid van dit demissionaire kabinet zit ongekend diep”, aldus de boerengroepen.