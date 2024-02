Gestolen schilderij Lentetuin van Van Gogh getoond in Rotterdam

Het schilderij Lentetuin van Vincent van Gogh wordt getoond aan de pers in Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam. In 2020 werd het werk gestolen uit museum Singer Laren dat het destijds in bruikleen had voor een tentoonstelling. In 2023 kwam het schilderij weer terug bij de eigenaar.

Restaurator Marjan de Visser zal vertellen welke schade het schilderij tijdens de vermissing heeft opgelopen. Deze beschadigingen zouden ook weer nieuwe feiten aan het licht hebben gebracht over de schilder en het werk, dat volmondig ‘Lentetuin: de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ heet. Op het schilderij is de tuin te zien van de pastorie waar de ouders van Van Gogh woonden.

Het persmoment begint om 12.00 uur. Naast De Visser zijn ook de directie en experts van het Groninger Museum en het Museum Boijmans van Beuningen aanwezig. Ook wordt tijdens de bijeenkomst verteld wanneer het schilderij weer te zien is voor publiek.