Greenpeace: blamage dat er geen zicht is op nieuw kabinet

Greenpeace-directeur Andy Palmen noemt het “een blamage dat er voorlopig geen enkel zicht is op een nieuw kabinet”. Volgens hem hebben zowel de natuur als boeren “helemaal niets aan nog verdere vertraging”.

“Terwijl er in Den Haag politieke spelletjes gespeeld worden, lopen de boeren en de natuur in heel Europa tegen de grenzen van het systeem aan”, reageert Palmen op de stroeve formatie, waarvan nu onduidelijk is hoe die verder zal verlopen nu NSC de gesprekken met PVV, VVD en BBB staakt.

Greenpeace maakte een dag na de Tweede Kamerverkiezingen duidelijk dat de organisatie niet zit te wachten op een door de PVV geleide coalitie. “Geen klimaatontkenner in het Torentje”, was toen de slogan waarmee actievoerders van de organisatie in de Hofvijver stonden.

Aan de andere kant is lang uitstel van een nieuw kabinet volgens de milieuorganisatie ook niet wenselijk. “Hoe langer het duurt, hoe langer de noodzakelijke oplossingen uitblijven”, vindt Palmen.

De grootste partij, de PVV van Geert Wilders, wil het klimaatbeleid het liefst “door de shredder” halen. Greenpeace vindt het “moeilijk te zeggen” of er nu een grotere kans is op een coalitie die positiever staat tegenover natuur- en klimaatbeleid. “Wij zullen in ieder geval druk erop houden, onder andere via rechtszaken, om ervoor te zorgen dat gedaan wordt wat nodig is”, laat de organisatie weten.