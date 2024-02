Heijnen geschrokken van kritiek op Europese spoorbeveiliging

Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) is “geschrokken” van kritisch advies over het Europese spoormanagementsysteem ERTMS. Dat zegt ze dinsdag in een Kamerdebat. De invoering van het systeem is in Nederland flink duurder dan in andere landen en loopt waarschijnlijk opnieuw vertraging op, schreven onderzoekers vorig najaar.

Een reeks Kamerleden had vragen over het megaproject, dat uiteindelijk al het Europese spoorverkeer moet regelen. PVV-Kamerlid Hidde Heutink sprak van een “miljardendrama”. Olger van Dijk (NSC): “Hoe voorkomen we dat het uit de klauwen loopt?”

“Dankzij ERTMS gaan meer treinen rijden, worden storingen sneller opgelost en kunnen treinen makkelijker de grens over”, zei Heijnen. Ze wees erop dat het Nederlandse spoor drukker en complexer is dan elders. “De invoering zal hoe dan ook gepaard gaan met hinder, maar ik zal me inzetten om die te beperken.”