Hoorn wacht nog met besluit over standbeeld J.P. Coen

De gemeente Hoorn neemt nog geen besluit over het lot van het omstreden standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in de binnenstad van de Noord-Hollandse plaats. Een voorstel van de partij Hart van Hoorn om een definitief besluit te nemen over de status van het standbeeld haalde het dinsdagavond niet in de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar in een motie het college van burgemeester en wethouders opgeroepen opnieuw zogenoemde stadsgesprekken te voeren over onder andere racisme en discriminatie. Een meerderheid van de raad wil daarbij de status van het beeld van de VOC-gouverneur betrekken en eerst die gesprekken afwachten voordat er een besluit wordt genomen. Wanneer die gesprekken precies zijn, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerster van de gemeente worden ze momenteel nog “vormgegeven”.

Met de inwoners van Hoorn zijn eerder al stadsgesprekken gevoerd over racisme en het koloniale en slavernijverleden. Aanleiding waren de discussies en protesten rond het standbeeld. Het beeld is al lange tijd mikpunt van kritiek en is vaak beklad. In 2020 ontstonden er ongeregeldheden na een demonstratie tegen het standbeeld. Agenten werden bekogeld, politiepaarden en politiemensen raakten gewond.

Vorig jaar juni is een onderzoek gepresenteerd naar de rol van Hoorn in de slavenhandel. De conclusie was dat de stad daar een zeer belangrijk aandeel in had. De Hoornse gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen legde de basis van de Nederlandse slavernij in Azië. In december meldde de gemeente dat er geen excuses komt voor het slavernijverleden en ook geen erkenning van dat verleden, omdat er in de gemeenteraad geen meerderheid voor is.