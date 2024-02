Informateur Plasterk wil Omtzigt weer bij gesprekken hebben

Pieter Omtzigt (NSC) is door informateur Ronald Plasterk uitgenodigd om donderdagochtend weer aan tafel te komen. Plasterk heeft voor dat gesprek ook de partijleiders van PVV, VVD en BBB uitgenodigd. Omtzigt was tot teleurstelling van de drie partijen woensdagavond niet bij het gesprek aanwezig dat ze met Plasterk hadden.

De drie partijleiders hebben bijna twee uur bij elkaar gezeten om te praten over de ontstane situatie, nadat Omtzigt dinsdagavond had aangegeven in deze eerste informatieronde niet verder te willen praten over de vorming van een nieuw kabinet. Geert Wilders zei woensdag na afloop dat ze een “goed gesprek” hebben gehad.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz en BBB-voorvrouw Caroline van der Plas lieten Wilders ook namens hen het woord voeren tegenover de pers. De PVV-leider ging niet in op vragen, en zei ook niets over de brief die de NSC-fractie heeft afgeleverd aan de informateur.

De PVV-leider zei te hopen dat Omtzigt er donderdag bij is. “We hebben sowieso morgen om 11.00 uur een gesprek en we zoeken naar oplossingen.”

Informateur Plasterk was eveneens zwijgzaam. Hij zei wel dat de vier partijen al eerder een akkoord hadden bereikt over de rechtstatelijkheid. Als dat niet was gebeurd, had niet over andere onderwerpen gesproken kunnen worden, zei Plasterk. Hij verwees naar zijn opdracht die hij van de Kamer heeft meegekregen. “Ik kan alleen maar zeggen dat ik me daar aan houd.”