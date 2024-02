Jetten hekelt ‘weglopen’ van formatietafel: financiën juist goed

De overheidsfinanciën hebben er in decennia niet zo goed voor gestaan als nu, zei demissionair klimaatminister en vicepremier Rob Jetten dinsdagavond in Op1. Jetten reageerde in het tv-programma op het bericht dat NSC zich terugtrekt uit de formatiegesprekken met PVV, VVD en BBB. NSC-leider Omtzigt noemt de tegenvallende financiële situatie van de overheid daarvoor de aanleiding. Maar volgens Jetten is de staatsschuld in vele jaren niet zo laag geweest.

Omtzigt en de andere onderhandelaars hebben onlangs informatie over de financiën van ministeries gekregen en de NSC-voorman is daar naar eigen zeggen van geschrokken. In de RTL-talkshow Humberto voegde hij daar dinsdagavond aan toe dat hij vindt dat hij de financiële informatie veel te laat heeft gekregen.

Maar, reageert Jetten in Op1: “Het is eigenlijk veel relevanter om de vraag te stellen: als je dan die cijfers krijgt, dan moet je als formerende partijen met elkaar het gesprek erover aangaan, over hoe je het met elkaar gaat oplossen. Als het dan een beetje moeilijk wordt en je loopt meteen weg van de formatietafel, dan roept dat ook wel de vraag op in hoeverre je in staat bent om de komende jaren verantwoordelijkheid te nemen.”

Volgens Jetten beantwoorden ambtenaren van ministeries eventuele vragen van formerende partijen en heeft het demissionaire kabinet daar verder niets mee te maken. “Maar als je vraagt naar risico’s en mogelijke financiële tegenvallers, dan krijg je natuurlijk altijd een gitzwart scenario van ambtenaren. Als je ook vraagt naar bijvoorbeeld de meevallers, dan krijg je al een veel genuanceerder beeld”, aldus de demissionaire bewindspersoon.