Kamer is het zat dat politie ‘wegsleepdienst’ XR is

De Tweede Kamer heeft geen goed woord over voor de demonstraties van actiegroep Extinction Rebellion (XR) op snelwegen. De politie wordt daarbij ingezet als “wegsleepdienst”, zeiden onder meer BBB, SGP en JA21. Andere partijen als CDA, ChristenUnie en SP vinden het niet te verkroppen dat wijkagenten voor deze demonstraties worden ingezet, waardoor hun werk in de wijken blijft liggen, zo werd woensdag duidelijk tijdens het begrotingsdebat van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

“De politie wil geen wegsleepdienst zijn en zeker niet als dat ten koste gaat van andere belangrijke taken” zei onder anderen BBB-Kamerlid Lilian Helder. “Het inzetten van bakken aan politiecapaciteit” bij “verboden demonstraties” noemde CDA-Kamerlid Derk Boswijk onacceptabel, waarbij hij ook doelde op de recente boerenprotesten. “De een met een potje lijm in de hand en de ander met een trekker onder zijn kont misbruikt het recht van demonstratie.”

Grote ontevredenheid in de Tweede Kamer is er ook over het feit dat het Openbaar Ministerie (OM) demonstranten, zoals die van XR, niet vervolgt. Marjolein Faber (PVV) noemt het een “schoffering voor politie, marechaussee en goedwillende burgers” dat het afgelopen weekeinde weer zo’n duizend mensen zonder boete naar huis zijn gestuurd. VVD-Kamerlid Ingrid Michon vindt dat de politie ter plekke boetes moet kunnen uitschrijven.

Woensdagochtend is afgesproken dat politie en het OM sneller en directer gaan optreden tegen actievoerders die de wet overtreden. Dat kan het ter plekke beboeten zijn. Als niet direct kan worden opgetreden, worden zij achteraf beboet en vervolgd, zo is afgesproken tijdens een spoedoverleg van demissionair minister Dilan Yeşilgöz met het OM en de politie. Dat overleg ging onder meer over de boerenprotestacties van de afgelopen dagen en de snelwegblokkades door XR.