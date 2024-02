Landbouwministers EU vragen milieucollega’s wolf minder te ontzien

De landbouwministers van de EU-landen vragen hun milieucollega’s om de wolf minder te beschermen. Dat is aan de ministers van Milieu, maar de landbouwministers dienen hen van advies.

De Europese Commissie stelde vorig jaar voor om de wolf niet meer als “strikt beschermd”, maar enkel als “beschermd” aan te merken. Door die lagere status kunnen wolven makkelijker worden verjaagd of afgeschoten. De commissie kwam in actie onder druk van met name boeren, die klagen dat het teruggekeerde roofdier zich steeds vaker aan hun vee vergrijpt.

Die zorg delen de ministers van Landbouw van de EU-lidstaten, schrijven ze aan hun ambtgenoten van Milieu, onder wie minister Christianne van der Wal. Die buigen zich volgende maand over de kwestie.

Minister Piet Adema en zijn landbouwcollega’s hebben niet over de bescherming van de wolf gestemd, maar tijdens een eerdere bespreking bleek wel dat zij het verlagen van de bescherming steunen. Adema neemt nog geen stelling omdat hij het maatschappelijk debat over de wolf wil afwachten.