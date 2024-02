LOVP-voorzitter: besluiten demonstraties liggen bij lokaal gezag

Beslissingen ten aanzien van demonstraties liggen bij het lokaal gezag, bij de verschillende driehoeken (burgemeester, OM en politie) in Nederland. Dat stelt Femke Halsema, voorzitter van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP), namens de regioburgemeesters. Het is een reactie op het bericht van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat politie en Openbaar Ministerie stevig gaan optreden bij overlastgevende demonstraties.

“Wij nemen en dragen onze verantwoordelijkheid. Misdrijven vallen in geen geval onder de demonstratievrijheid. Elke driehoek handelt naar de wet en heeft rekening te houden met proportionaliteit, effectiviteit en capaciteit bij politie en OM”, aldus Halsema.

Volgens de regioburgemeesters bekijkt het lokaal gezag per demonstratie wat nodig is en wat mogelijk is. “Zo is dat bij wet geregeld en wij gaan ervan uit dat Kamer en minister daarvan op de hoogte zijn.”

Het ministerie meldde eerder woensdag dat tegen actievoerders die misdrijven plegen zoveel als mogelijk direct wordt opgetreden. Dat kan het ter plekke beboeten zijn. Als niet direct kan worden opgetreden, worden zij achteraf beboet en vervolgd.