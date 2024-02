Minder trams en bussen in Den Haag om personeelstekort HTM

Het Haagse openbaarvervoerbedrijf HTM past volgende maand de dienstregeling aan omdat er te weinig personeel is voor de bussen en trams in de regio. Volgens de vervoerder is het “onvermijdelijk” dat op een aantal trajecten minder bussen en trams gaan rijden. Naar verwachting blijft dat nog zo tot oktober.

HTM-directeur Jaap Bierman spreekt van een vervelende maatregel, “maar dit is het meest verstandige om te doen”. Volgens hem hebben meer medewerkers het bedrijf verlaten dan er zijn aangenomen. “Om een betrouwbare dienstregeling te garanderen aan onze reizigers én te blijven zorgen voor goede werkomstandigheden voor ons huidig rijdend personeel passen we de dienstregeling aan.”

In de voorlopige dienstregeling is te zien dat HTM op meerdere trajecten minder bussen en trams per uur laat rijden, zowel op werkdagen als in het weekend. De tramdienst wordt aangepast vanaf 11 maart en de busdienstregeling vanaf 16 maart.

Zo zal tram 9 van en naar Scheveningen, die onder meer het Centraal Station en station Holland Spoor aandoet, overdag nog maar zes keer per uur rijden in plaats van de huidige acht keer. Ook op andere lijnen worden ritten geschrapt.

“Belangrijk is wel dat HTM alle bus- en tramlijnen in stand houdt”, zegt Bierman. “Ook gaat de terugkeer van onze nachtbussen vanaf 26 april 2024 gewoon door.” Die nachtbussen hebben sinds de coronacrisis in 2020 begon niet meer gereden, eerst door de coronamaatregelen en daarna omdat er te weinig personeel was.

HTM is niet de enige vervoerder die kampt met een personeelstekort. Dat zorgt in vrijwel het hele land regelmatig voor aanpassingen in de dienstregeling van treinen, bussen en trams. Volgens HTM-directeur Bierman is er momenteel een “verhoogde interesse” om buschauffeur, trambestuurder of monteur te worden, maar kost het enige maanden voordat iemand daadwerkelijk inzetbaar is.