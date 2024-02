Natuur- en milieuorganisaties: kostbare tijd verloren in formatie

In de kabinetsformatie is “kostbare tijd verloren gegaan”, stellen natuur- en milieuorganisaties. Ze benadrukken dat elke denkbare coalitie de natuur- en klimaatdoelen zal moeten halen. “Niet óf, maar hoe het kabinet deze doelen haalt, is de enige relevante vraag die speelt in het vervolg van de formatie”, reageren Milieudefensie, Vogelbescherming, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), de Waddenvereniging, Stichting De Noordzee en Greenpeace op de ontwikkelingen in de formatie.

Volgens de organisaties ontbreekt het aan “zicht op een stabiel kabinet”. Greenpeace-directeur Andy Palmen noemt dat “een blamage”. Volgens hem hebben zowel de natuur als boeren “helemaal niets aan nog verdere vertraging”. “Terwijl er in Den Haag politieke spelletjes gespeeld worden, lopen de boeren en de natuur in heel Europa tegen de grenzen van het systeem aan”, zegt Palmen over de stroeve formatie, waarvan nu onduidelijk is hoe die verder zal verlopen nu NSC de gesprekken met PVV, VVD en BBB staakt.

In hun gezamenlijke reactie gaan de organisaties in op de redenen achter het vastlopen van de formatiegesprekken. “Aanleiding voor de breuk zijn de overheidsfinanciën en het mogelijk niet voldoen aan de Europese afspraken daarover. Dit komt ons bekend voor. Ook het klimaat en de natuur verkeren in steeds slechtere staat. Daarover bestaan eveneens harde afspraken. Net als voor het begrotingstekort, geldt voor natuur en klimaat: afspraak is afspraak.”

Greenpeace maakte een dag na de Tweede Kamerverkiezingen al met een actie duidelijk dat de organisatie niet zit te wachten op een door de PVV geleide coalitie. “Geen klimaatontkenner in het Torentje”, was de slogan waarmee actievoerders van de organisatie in de Hofvijver bij datzelfde Torentje stonden. De grootste partij, de PVV van Geert Wilders, wil het klimaatbeleid het liefst “door de shredder” halen.