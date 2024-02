Noodbevel in Apeldoorn om oproepen aangehouden boeren te bevrijden

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn heeft woensdagavond voor de hele stad een noodbevel afgekondigd. Aanleiding zijn oproepen op sociale media om met zo veel mogelijk mensen naar het politiebureau van Apeldoorn te komen om de twee boeren te bevrijden die maandagavond werden aangehouden.

Het noodbevel is om 20.30 uur ingegaan, meldt de gemeente. Door de maatregel kan de politie onder meer optreden tegen relschoppers, wegen afsluiten en plekken ontruimen. Wie ondanks verzoeken van de politie niet wil vertrekken, kan worden aangehouden.

Een woordvoerster van de politie liet rond 22.15 uur weten dat er op dat moment “geen verstoringen” waren in Apeldoorn. Of er woensdagavond meer politie op de been was om de “mogelijke acties” het hoofd te bieden, kon ze niet zeggen. Wel zei de politie “verschillende maatregelen” te hebben getroffen na signalen van een mogelijke verstoring van de openbare orde. Omroep Gelderland meldt op basis van een videoverslaggever dat in Apeldoorn “een grote politiemacht” ter plaatse is, met onder anderen agenten, mobiele eenheid en politiehonden. Trekkers of demonstranten zouden er niet zijn.

Maandagavond werden een 39-jarige man uit Klarenbeek en een 35-jarige man uit Eerbeek aangehouden tijdens een boerenprotest op de A50. De twee worden verdacht van het dumpen van afval en brandstichting. Op en langs de A50 ter hoogte van Beekbergen stonden maandagavond zo’n 150 trekkers. Er werd ook brand gesticht in de berm. De snelweg bleef bij Beekbergen uiteindelijk de hele nacht van maandag op dinsdag dicht omdat specialisten asbest moesten ruimen.

“Blokkeren van wegen, brandstichting en (dreigingen van) verstoring van de openbare orde en veiligheid staan we niet toe”, zei de Apeldoornse burgemeester Heerts woensdagavond. “Uit de vele verontwaardigde reacties uit de samenleving blijkt duidelijk, dat je met dit soort onwettige acties alle begrip en draagvlak verspeelt. De acties van de afgelopen dagen hebben niks meer te maken met vrijheid van meningsuiting.”