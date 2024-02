Omtzigts NSC zwijgt, laat gesprekspartners beduusd achter

Pieter Omtzigt en zijn partij NSC blijven ook woensdagochtend zwijgen over het besluit om nu niet verder te praten over de vorming van een rechts meerderheidskabinet. De partijleider zelf noch zijn voorlichters zijn bereikbaar voor commentaar. Intussen blijven zijn drie gesprekspartners beduusd achter. Zij hopen dat hij woensdagavond alsnog aanschuift bij het gesprek met informateur Ronald Plasterk, zodat hij uitleg kan geven bij zijn besluit de gesprekken te beëindigen.

Het is nog onduidelijk of Omtzigt ingaat op de uitnodiging van Plasterk. Waar het bureau van de informateur normaal gesproken zegt dat Plasterk de fractievoorzitters “ontvangt”, staat in de persaankondiging van woensdag alleen dat hij de onderhandelaars heeft uitgenodigd.

Omtzigt stuurde dinsdagavond een mail aan de leden van NSC waarin hij zijn besluit toelichtte. Ook zat hij aan tafel in de RTL-talkshow Humberto. Maar zijn gesprekspartners moeten het tot dusver stellen met een appje, dat zij pas ontvingen nadat diverse media over het besluit van Omtzigt hadden gepubliceerd.

Waar de NSC-fractievoorzitter sinds zijn talkshowoptreden – ook voor de pers – niet of nauwelijks bereikbaar is, hebben de onderhandelaars van de andere drie partijen stuk voor stuk een statement gegeven tegenover journalisten. Daarin uitten zij hun onbegrip over de situatie. Zo geeft BBB-leider Van der Plas aan dat het haar niet duidelijk is of Omtzigt nooit meer terug wil keren aan de onderhandelingstafel. “Dat weet ik niet, want ik snap het niet.”

Alle drie eisen ze vooral tekst en uitleg van Omtzigt. Dilan Yeşilgöz (VVD), Geert Wilders (PVV) en Van der Plas hebben hun hoop gevestigd op een gesprek met de informateur op woensdagavond, hoewel ook zij niet weten of de NSC-leider daarbij is. “Ik kan me niet voorstellen dat hij er dan niet zou zijn”, aldus Wilders. “Dan is er toch wel een hele andere Pieter opgestaan.”

Voor Yeşilgöz is de actie van Omtzigt ook nog volledig onduidelijk. Ze noemt het “wel zo netjes dat je gewoon komt richting de mensen met wie je al maanden in gesprek bent, om toe te lichten wat je plan nu is, waarom je dit doet en hoe je denkt dat we het beste verder kunnen”.